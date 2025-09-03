Олег Гончар

Актер и эксрестлер Дуэйн «Скала» Джонсон появился на Венецианском кинофестивале 2 сентября 2025 года на премьере фильма «Разрушительная машина» режиссера Бенни Сафди, где сыграл главную роль.

В этом фильме абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик сыграл украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина.

Интересно, что для воплощения образа легендарного бойца ММА Марка Керра 53-летний Джонсон похудел примерно на 27 килограммов, что заметили поклонники.

Фильм рассказывает о карьере и личных испытаниях Керра, двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе, известного своей доминацией в 1990-х. На красной дорожке Джонсон появился вместе с партнершей по фильму Эмили Блант.

Ранее актер делился, что подготовка к роли требовала интенсивных тренировок и диеты, чтобы соответствовать физической форме Керра, а также глубокого изучения его биографии и психологического состояния.

