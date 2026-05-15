Усик против Верхувена – смотреть трансляцию боя на Київстар ТБ
Это встреча двух абсолютно разных стилей, школ и подходов к бою
около 1 часа назад
Мир спорта готовится к одному из самых громких событий года – Усик против Верхувена. Это поединок, о котором уже говорят фанаты бокса, кикбоксинга и боевых искусств во всем мире. И главное – в Украине смотреть бой онлайн можно будет именно на Київстар ТВ.
Для многих болельщиков имя Александр Усик давно стало символом украинского спорта. Чемпион мира, олимпийский чемпион и один из самых техничных боксеров современности всегда привлекает внимание миллионов зрителей. Но в этот раз интерес подогревает еще и соперник – легендарный Рико Верхувен, многолетний чемпион GLORY и один из самых известных кикбоксеров планеты.
Почему этот бой вызывает такой ажиотаж?
Поединок между Усиком и Верхувеном – это не просто очередное спортивное событие. Это встреча двух абсолютно разных стилей, школ и подходов к бою.
Александр Усик известен своей невероятной работой ног, интеллектом в ринге и выносливостью. Его стиль часто называют «шахматами в боксе».
В свою очередь Рико Верхувен – это физическая мощь, агрессия и огромный опыт в профессиональном кикбоксинге. Он годами доминировал в супер тяжёлом весе GLORY и стал настоящей легендой для фанатов ударных единоборств.
Именно контраст между техникой Усика и мощью Верхувена делает этот поединок настолько интригующим.
Где смотреть бой Усик - Верхувен?
Для украинских зрителей главная новость заключается в том, что трансляция боя Усик Верхувен будет доступна только на Київстар ТВ. Также сервис предлагает удобный онлайн просмотр боя на пяти разных устройствах одновременно.
В отличие от многих других крупных спортивных событий, в этот раз просмотр не будет доступен на других популярных платформах. Именно поэтому Київстар ТВ станет главной площадкой для всех фанатов, которые хотят увидеть поединок вживую или смотреть бой в записи.
Это означает:
официальная трансляция;
стабильный стрим;
просмотр на смартфоне, телевизоре или ноутбуке;
доступ из любого уголка Украины.
Для фанатов спорта это еще и возможность смотреть большой бой на украинском языке и поддержать своего чемпиона вместе с миллионами зрителей.
Бой Усик Верхувен уже сейчас претендует на статус одного из самых обсуждаемых спортивных событий года. Противостояние двух легендарных бойцов точно привлечёт внимание миллионов фанатов по всему миру.