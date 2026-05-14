Легендарный нидерландский кикбоксер Рико Верховен поделился мыслями о будущей схватке с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком(24-0, 15 KO). Боец подчеркнул важность визуализации успеха и собственной веры в победу. Слова приводит DAZN Boxing.

Всегда. Но дело не только в этом. И от ваших слов у меня аж мурашки по коже. Почему? Потому что именно так я жил всю свою жизнь – во всем. Когда мне было 16-17 лет, я рассказывал людям, что еще в девять увидел, как Петер Артс, легенда кикбоксинга, стал чемпионом мира, кажется, в третий раз в карьере. И я тогда подумал: «Вау, я тоже когда-нибудь хочу этого достичь». И это произошло. А потом те же люди подходили и говорили: «Вау, ты столько лет назад это говорил – и сделал».

Но мне не нужно, чтобы кто-то в меня верил. Мне нужно самому верить в себя. Мне нужно быть тем, кто выполняет всю работу, чтобы достичь этой цели. Я озвучиваю это, отпускаю это в вселенную. Пусть это слышит кто угодно – мне все равно. Никто не обязан в это верить, но я верю.