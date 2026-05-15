Международная боксерская федерация (IBF) позволила обладателю WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александру Усику (24-0, 15 КО) провести несанкционированный бой против нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Также организация сообщила, что признает систему ротации, согласно которой Усик в случае победы над Верховеном должен провести обязательную защиту титула WBC, а затем WBA. Цитирует fightnews.com.

«29 квітня 2026 року Рада директорів IBF провела відеоконференцію та ухвалила задовольнити прохання Усика про виключення при дотриманні наступних умов:

– Якщо Усик програє 23 травня 2026 року, титул чемпіона IBF у надважкій вазі буде негайно оголошено вакантним.

– Якщо Усик переможе 23 травня 2026 року, IBF визнає місце WBC у ротації та призначить обов’язковий бій за версією IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

– Якщо Всесвітня боксерська асоціація (WBA) видасть спеціальний дозвіл, Міжнародна боксерська федерація (IBF) визнає позицію WBA у ротації та призначить обов’язковий бій IBF через сто вісімдесят (180) днів після цього.

– IBF залишає за собою право змінити дату обов’язкового бою у разі суттєвих затримок у ротації».