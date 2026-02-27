Олег Гончар

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик проведет бой против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена. Бой запланирован на 23 мая в Гизе, Египет. Трансляцию будет осуществлять DAZN.

На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе. Для Усика это будет очередная защита пояса после июльского боя, в котором он нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде.

Верхувен имеет рекорд 66–10 в кикбоксинге, а также провел по одному бою в профессиональном боксе и смешанных единоборствах. Нидерландец на протяжении 12 лет удерживал чемпионский титул Glory и с 2014 года входит в число лидеров мировых рейтингов в супертяжелом весе среди кикбоксеров.

Напомним, чемпион WBO признался, действительно ли его избегает Усик.