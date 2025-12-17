«Усик расстроил всех». Чемпион WBO недоволен выбором украинцем следующего соперника
Вордли считает, что Александр не выбрал самого сильного соперника
2 дня назад
Чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) высказался о потенциальном поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (43-4-1, 42 KO). Британца цитирует vringe.com:
Я понимаю, почему Усик это делает. Я согласен, я могу всё это понять, но для меня просто как для фаната бокса – никто из нас не смотрит на это и не думает: «Хороший следующий бой для Усика будет против Деонтея Уайлдера». Это не для того, чтобы что-то отнять у Уайлдера. Я просто считаю, что есть другие бойцы, о которых мы подумаем: «Вот это может быть немного острее». Я, Кабайел, некоторые другие парни. И мы думали: «Да, он выберет одно из этих имен», но он немного повернул, и я думаю, обломал всех.
