Президент WBC: «Мы ожидаем подробностей о будущем бое Усика»
Маурисио Сулейман – о защите титулов украинцем
около 1 часа назад
Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).
«Безусловно, мы надеемся увидеть его снова на ринге. Он обратился в WBC с просьбой о добровольной защите, которая была удовлетворена, и мы ожидаем подробностей о его будущем бое.
Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он невероятно силен, у него большая сила удара. Он в рейтинге WBC, поэтому, безусловно, имеет на это право и может сразиться с Усиком в добровольной защите титула».
Напомним, Александр летом планирует провести следующий бой с Уайлдером.
