Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о возможном поединке обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) против экс-чемпиона Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 КО).

«Безусловно, мы надеемся увидеть его снова на ринге. Он обратился в WBC с просьбой о добровольной защите, которая была удовлетворена, и мы ожидаем подробностей о его будущем бое.

Деонтей Уайлдер был чемпионом WBC в течение пяти лет, он невероятно силен, у него большая сила удара. Он в рейтинге WBC, поэтому, безусловно, имеет на это право и может сразиться с Усиком в добровольной защите титула».