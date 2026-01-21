Усик — автор нокаута года-2025 по версии WBC
Лучшим боксером стал Наоя Иноуэ
1 день назад
WBC подвела итоги 2025 года, объявив победителей ежегодной премии WBC Awards, которой отмечают самые яркие бои, выступления и личности сезона.
Одну из наград церемонии получил Александр Усик (24-0, 15 КО). Уверенная досрочная победа над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) была признана «Нокаутом года».
Полный список победителей WBC Awards 2025:
Нокаут года: Александр Усик — КО 5, Даниэль Дюбуа
Бой года: Кристиан Мбилли — D-SD 10, Лестер Мартинес
Бой года среди женщин: Кэй Скотт — MD 10, Оливия Карри
Перформанс года: Давид Бенавидес (против Давида Моррелля, UD 12)
Перформанс года среди женщин: Габриэла Фундора (против Мерилин Бадильо, КО 7)
Самый драматичный бой года: Исаак Круз — UD 10, Ахель Фьерро
Самый драматичный бой года среди женщин: Йокаста Валле — MD 10, Ядира Бусти́льос
Боксер года: Наоя Иноуэ
Женщина-боксер года: Габриэла Фундора
Нокаут года в женском боксе: Эмили Сонвинко — КО 1, Ди Аллен
Камбек года: Мэнни Пакьяо
Откровение года: Тиарра Браун
Тренер года: Фредди Фундора и Шинго Иноуэ
Событие года: Гран-при WBC
Усик не попал в номинацию на звание Боксер года по версии The Ring.