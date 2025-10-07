В России анонсировали грандиозное шоу с участием жертвы Усика
Он так и не смог раскрыться в хэвивейте
10 минут назад
Мурат Гассиев / Фото - Yahoo
Генеральный директор IBA Pro Альберт Сиеста поделился информацией о следующем поединке российского супертяжеловеса Мурата Гассиева (32-2, 25 КО).
По словам Сиесты, Гассиев проведет большой бой на территории России. Цитирует Альберта MMA.Metaratings.ru.
«Гассиев проведет поединок за большой куш, за большую карьеру. Такого боя в России не было минимум 10 лет. Это будет очень круто. Бомбический бой. С Божьей помощью это случится. Если Гассиев победит, Аланья будет стоять вверх дном. Во Владикавказе давно такого не было».
Напомним, что последний бой Гассиев провел в августе, когда одержал досрочную победу над американцем Джеремайей Милтоном.
