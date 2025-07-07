Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что хочет устроить в Москве прощальный бой для бывшего чемпиона мира в супертяжелом дивизионе британца Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

Кремлев в интервью пресс-службе IBA обратился к Цыганскому королю с предложением выступить на турнире его организации.

«Мы хотели бы организовать для тебя профессиональный бой – прощальный поединок короля бокса. Один последний, красивый бой, чтобы попрощаться. Ты начинал карьеру в IBA, поэтому должен и завершить её в IBA.

Мы бы с удовольствием привезли Тайсона в Москву. Просто назови мне дату, и ты сможешь привезти с собой свою команду и семью. Мы отправим самолет за тобой и твоей командой. В Москве не ходят медведи, несмотря на то, что говорят, поэтому бери семью и друзей».