Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC в полутяжелом весе американец Дэвид Бенавидес сделал очередное заявление в адрес абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе мексиканца Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).

Бенавидес заявил, что Канело принимает запрещенные препараты.

«Если Канело был на сто процентов уверен в себе, то я не знаю, почему он не дрался со мной. Тем более мы видим, что все в его команде сидят на стероидах, включая его. Он никогда не слазил с стероидов. Конечно же, Канело сидит на них. Как пять людей из твоего лагеря могут сдать положительные тесты на стероиды? Все эти чертовы ребята в его лагере нечисты на руку».

Бой между Канело и Кроуфордом состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе. Трансляция поединка будет доступна на Netflix.

Напомним, на кону мегафайта Канело – Кроуфорда будет пояс The Ring стоимостью в 188 тысяч долларов.