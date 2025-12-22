Известный американский тренер Стивен Эдвардс высказался о достижениях Александра Усика (24-0, 15 KO) и потенциальных шагах украинского чемпиона. Эксперта цитирует vringe.com:

Я не верю, что Усик получит такое же признание за победу над Уайлдером сейчас, какое он получил бы, если бы победил его несколько лет назад. С момента перехода Усика в супертяжелый вес Уайлдер потерпел уже четыре поражения. У меня нет претензий к тому, что Усик дрался с Джошуа, Фьюри и Дюбуа – все они были актуальными соперниками. Я вообще не люблю придираться к бойцу такого уровня. Однако реванши со всеми тремя, по большому счету, были жизненно необходимы.

Если говорить о том, мог ли он сделать для своего наследия еще больше, возможно, в этом есть небольшая доля истины. Усик никогда по-настоящему никого не избегал. Теоретически он мог бы провести бои с Агитом Кабайелом или Мозесом Итаумой. Или, например, в следующем году – с Джеем Опетаей или Дэвидом Бенавидесом. Вряд ли реально провести поединки со всеми четырьмя, так что, возможно, два из этих вариантов были бы оптимальными.

В остальном же наследие Усика не вызывает никаких сомнений. Он боец топ-5 этого столетия, один из двух величайших крузеров в истории и один из десяти лучших супертяжеловесов всех времён.