Александр Усик — спортсмен года по версии SBC Ukraine Awards
Украинский боксер стал лауреатом одной из главных номинаций события
около 8 часов назад
Чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) стал победителем премии SBC Ukraine Awards-2025 в номинации «Спортсмен года».
Церемония награждения состоялась 20 декабря в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. В рамках мероприятия 103 члена жюри определили лучшие кейсы в 23 номинациях в сфере спортивного маркетинга.
Ярослава Магучих — спортсменка года по версии SBC Ukraine.
