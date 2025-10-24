Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Чарльз Мартин (30-4-1, 27 KO) для Boxing News поделился своими ожиданиями от поединка его конкурентов по дивизиону Джозефа Паркера (36-3, 24 KO) и Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО).

Мартин заявил, что верит в победу Уордли в этом противостоянии.

«Это будет отличный бой. Я хочу выбрать Уордли, у него есть удар. О нем можно сказать одно: его могут бить весь бой, но потом он наносит один удар – и все заканчивается. К тому же я хочу сразиться с Уордли».

Напомним, что поединок Паркер – Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.