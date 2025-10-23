Тренер Паркера назвал имена лучших супертяжеловесов современности, Усик – в списке?
Смелая оценка ситуации
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ESPN
Энди Ли, тренер временного чемпиона WBO в супертяжелом дивизионе Джозефа Паркера (36-3, 24 KO), рассказал, кого считает лучшими боксерами в хэвивейте.
Цитирует Ли boxingscene.com.
«На мой взгляд, сейчас лучшие супертяжеловесы в мире – это Усик, безусловно номер один, и Джозеф – номер два. Забудьте о рекордах и о том, кто когда кого победил. Если просто смотреть, что эти ребята делают в ринге, то на вершине именно Усик и Джозеф».
