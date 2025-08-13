Денис Седашов

37-летний бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри снова связал себя узами брака со своей женой Парис в присутствии детей.

Пара впервые поженилась в 2008 году, и Парис была рядом с Тайсоном на протяжении всей его яркой боксерской карьеры. У супругов семеро детей: сыновья Принц Джон Джеймс (13 лет), Принц Тайсон II (9 лет), Принц Адонис Амасия (6 лет) и Принц Рико (2 года), а также дочери Венесуэла (15 лет), Валенсия (7 лет) и Афина (4 года).

Все семеро детей присутствовали на закрытой церемонии во Франции, где Фьюри и Парис обновили свои свадебные обеты.

Тайсон поделился несколькими фотографиями с этого особенного дня в своем Instagram:

Мы с Перис Фьюри снова поженились; в третий раз нам повезло. Это был чудесный день на юге Франции, который оставил нам множество особенных воспоминаний. Тайсон Ф'юрі

К посту Фьюри добавил хит Бруно Марса 2011 года «Marry You».

Парис появилась на мероприятии в белом платье от собственного дизайнера, а Тайсон выбрал кремовую свободную рубашку и белые шорты.