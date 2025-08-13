Конголезский проспект супер-тяжелого дивизиона Мартин Баколе (21-2-1, 16 КО) в интервью Seconds Out назвал боксера, который может победить абсолютного чемпиона мира в хэвивейте украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

«Я вам скажу – и люди всегда говорили, что я сумасшедший. Нет, я не сумасшедший. Единственный, кто сейчас может остановить Усика – это Мартин Баколе. И люди, которые разбираются в боксе, знают, почему я так говорю, и его команда тоже знает. Он знает, что единственный, кто может остановить Усика сейчас – это никто иной, как Баколе. Это факт.

Даже Паркер тогда был в сложном положении, хотя согласился драться с нами всего за день до боя. Он сам знает, что той ночью у него были проблемы. Но в боксе может случиться что угодно: один удар способен всё изменить. Однако если говорить о боксе, уровень Усика сейчас очень высок».