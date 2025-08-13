Владимир Кириченко

Британский ветеран супертяжелого дивизиона Диллиан Уайт (31-3, 21 КО) для iFL TV поделился мыслями о том, какое решение относительно своего будущего примет абсолютный чемпион мира в хэвивейте Александр Усик (24-0, 15 КО).

Как думаешь, Паркер получит шанс против Александра или Усик сделает пояс вакантным?

«Я думаю, что должен, но вопрос в том, произойдет ли это. Я думаю, что у Турки просто есть свой план. Есть бои, которые он хочет видеть, вот и все. Понимаешь, о чем я? Так что теперь демография бокса изменилась. Бизнес-аспект бокса изменился. Теперь: «Ты дерешься с ним, а ты дерешься с ним, ты делаешь это, ты делаешь то». Это полностью изменило все, что происходит в боксе».

Напомним, 24 июля WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером. Промоутер Джозефа в начале августа рассказал, что переговоры еще не стартовали.

Ring Magazine сообщал, что Riyadh Season и Sela не заинтересованы в организации боя между Усиком и Паркером. Сам Турки писал, что хотел бы увидеть бой Александра против Мозеса Итауми.