Бывший промоутер Усика сделал прогноз на бой между Итаумой и Хрговичем
Известный функционер назвал своего фаворита
Итаума и Хргович / Фото - Sky Sports
Украинский промоутер Александр Красюк для Telegram-канала «Диденко о БОКСЕ» поделился мыслями о поединке британского боксера супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы (14-0, 12 КО) с хорватским нокаутером Филиппом Хрговичем (20-1, 15 КО).
«Это первое настоящее испытание для вундеркинда Мозеса.
На мой взгляд, чаши весов склоняются в сторону Итаумы в технически сложном 12-раундовом поединке. Однако такой прогноз может быть оправдан только в том случае, если оба претендента отработали тренировочный лагерь на все 100%».
Вечер бокса пройдет 29 августа на арене O2 Arena в Лондоне.
Напомним, Хргович в очном поединке пригрозил Итауме убийством.