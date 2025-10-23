Боксер супертяжелого дивизиона британец Дэвид Аделейе (14-2, 13 KO) для The Sun Sport и DAZN Boxing поделился ожиданиями относительно боя между временным обладателем титула WBO в хевивейте Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и временным чемпионом WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

«Я был на ринге с обоими. Я дрался с Вордли, а с Паркером спарринговал раньше.

Если говорить о более всестороннем атлете – Паркер лучше. У Вордли есть резкий молниеносный удар, у Паркера – настоящая мощь. Паркер намного дисциплинированнее, он знает, что делает, всегда на балансе, всегда наносит правильные удары. Вордли – более нестандартный, может нанести удар, которого ты не ожидаешь.

Я думаю, Паркер одержит позднюю победу. Он начнет его разбирать и остановит в поздних раундах. Но если Паркер потеряет концентрацию и совершит ошибку – ему будет трудно».