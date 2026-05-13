Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко восстанавливает карьеру и планирует вернуться на ринг осенью этого года. Об этом сообщил журналист Майк Коппинджер.

По его информации, контракт боксера с Top Rank заканчивается сегодня, после чего Ломаченко станет свободным агентом и будет искать возможности провести крупнейшие бои.

38-летний украинец последний раз боксировал в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа. Ранее сообщалось, что Ломаченко вел переговоры о поединке с Джервонтой Дэвисом, однако в июне 2025 года объявил о завершении карьеры из-за проблем со спиной.