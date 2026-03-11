Денис Седашов

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) прокомментировал вопрос о том, кто из украинских легенд ринга заслуживает звания «лучшего в истории». Выбор предлагался среди четырех имен: самого Усика, Василия Ломаченко и братьев Виталия и Владимира Кличко. Слова приводит DAZN.

Кто лучший в истории Украины – братья Кличко, Ломаченко или я? Не готов сказать. Честно говоря, я об этом не думаю. Для меня важно драться и помогать моей стране в трудный момент. Александр Усик

В настоящее время Александр Усик находится в активной фазе подготовки к своему следующему поединку. Напомним, что 23 мая в Египте украинец проведет уникальный бой против звезды кикбоксинга Рико Верхувена.

