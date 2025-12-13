Олег Шумейко

13 декабря состоится вечер бокса, в рамках которого на ринге сразятся исключительно ветераны боевых действий.

В рамках ивента сразятся чемпион Украины среди ветеранов Сергей «Гера» Герасименко, почетный член Украинской лиги ветеранов боевых действий, и один из первых ветеранов, который попробовал себя в роли боксера, Дмитрий «Матроскин» Попов, уже хорошо известный боксерской публике Александр Мамонтов, позывной «Мамонт», и другие защитники.

Трансляция события состоится на телеканале XSPORT. Начало – в 17:45 по киевскому времени.