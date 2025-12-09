Денис Седашов

Известный украинский боксер, тренер и промоутер Игорь Фаниан, соучредитель Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий, рассказал в интервью Bet.ua о подготовке к уникальному вечеру бокса для военных ветеранов, который состоится 13 декабря в Буче (Киевская область).

Перед началом турнира он подробно рассказал, что именно ожидает болельщиков:

Это будет ветеранский турнир, и наши ребята постоянно прогрессируют. В этот вечер состоится бой за титул чемпиона Украины, в целом болельщики увидят семь пар ветеранов, включая титульный поединок. Также будут бои на инвалидных колясках. Игорь Фаниан

По его словам, бои ветеранов нередко поражают больше, чем профессиональные:

13 декабря вы увидите, что бои ветеранов иногда даже зрелищнее, чем поединки профессионалов, особенно когда противники подобраны равносильно. У нас нет "легких прогулок". Мы приглашаем очень крепких бойцов. Игорь Фанийн

Фаниан подчеркнул, что развитие ветеранского бокса в Украине только набирает обороты: к инициативе уже присоединились Черкассы и Одесса, с которыми подписаны соответствующие меморандумы.

Мы максимально популяризируем ветеранский бокс — его разные форматы. Главное — что мы делаем это с любовью, с уважением и желанием развивать спорт, нашу культуру и страну. Игорь Фаниян

Фаниан — о турнире в Буче: «Должны делать максимум для тех, кто вернулся с войны».