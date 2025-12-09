Денис Седашов

Известный украинский боксер, тренер и промоутер Игорь Фаниан, соучредитель Украинской лиги бокса ветеранов боевых действий, поделился деталями подготовки к вечеру бокса для участников боевых действий, который состоится 13 декабря в Буче.

В интервью Bet.ua он рассказал, почему такие турниры необходимы и как возникла сама идея.

По словам Фаниана, решение создать отдельный турнир для ветеранов было принято еще на этапе основания Лиги:

Когда я создавал Украинскую лигу бокса ветеранов боевых действий, уже тогда понимал, что буду проводить отдельные турниры именно для ветеранов. Этот вопрос фактически был решен сразу. Игорь Фаниан

Фаниан подчеркивает, что сейчас подобные ивенты имеют особое значение как для самих участников, так и для общества в целом.

Такие события сегодня чрезвычайно важны. В стране очень много ветеранов, которые, отдав часть себя на войне, вернулись домой. И есть те, кто, к сожалению, не вернулся. Для всех них — и в память о тех, кто погиб — мы должны делать максимум. Игорь Фаниан

Отдельно тренер подчеркнул, что речь идет не только о спортивных соревнованиях, но и о комплексной поддержке ветеранов:

Речь идет об интеграции спортсменов-ветеранов и всех ветеранов в целом в общество, а также о подготовке общества к этому. Если смотреть глубже — это и координационные программы, и реабилитация: ментальная и физическая. Это то, что нашим ребятам нужно больше всего. Игорь Фаниан

Несмотря на разницу в уровнях подготовки профессиональных спортсменов и ветеранов, он подчеркивает, что участники боевых действий демонстрируют высокий уровень мотивации и достойный бокс:

У профессиональных боксеров одни условия, у ветеранов — совсем другие. И хотя уровень разный, наши ветераны показывают очень достойный бокс. Игорь Фанийян

