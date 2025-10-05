Великовский проиграл бой на шоу в Польше
Это второе поражение подряд для украинского среднего веса
около 2 часов назад
Андрей Веліковський / Фото - Facebook
Украинский боксер второго среднего дивизиона Андрей Великовский (21-3-3, 14 КО) проиграл бой кубинцу Ихосвани Гарсии (15-0, 10 КО) на вечере бокса в Закопане (Польша).
По итогам восьмираундового поединка судьи единогласно отдали победу Гарсии: 78-73, 77-74, 76-75.
Для Великовского это второе поражение подряд — в декабре 2022 года Андрей уступил Ослею Иглесиасу (14-0, 13 КО).
Напомним, легендарный Майк Тайсон назвал боксера, с которым бы побоялся драться.
Поделиться