Майк Тайсон назвал боксера, с которым боялся бы сразиться
«Железный Майк» является поклонником таланта Бенавидеса
20 минут назад
Фото: Twitter
Легендарный боксер супертяжелого веса Майк Тайсон в интервью ESNEWS рассказал, поединка с каким бойцом он бы избегал:
Мне нравятся его шансы против всех. Бенавидеса так недооценивают. Послушайте, я бы тоже боялся драться с Дэвидом, если бы был в этом дивизионе. Ни у кого нет ни единого шанса против него, и это факт.
В США видят в Дэвиде Бенавидесе (30-0, 24 KO) новое лицо бокса.