Олег Гончар

В немецком Фленсбурге во время вечера бокса украинский супертяжеловес Виктор Выхрист досрочно победил представителя Северной Македонии Тодорче Цветкова и завоевал вакантный титул WBO Inter-Continental.

Поединок завершился уже на 15-й секунде первого раунда. Выхрист с первых мгновений захватил инициативу, навязал сопернику давление, держал дистанцию джебом и точно пробил по корпусу. После серии ударов Цветков оказался зажатым в углу ринга, где рефери зафиксировал технический нокаут.

Для Выхриста эта победа стала 17-й в карьере и 11 досрочной. При этом у украинца есть одно поражение.