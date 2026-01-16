Олег Гончар

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (16-1, 10 КО) и македонец Тодорче Цветков (14-3, 11 КО) прошли взвешивание перед боем, который состоится в субботу в рамках шоу Кивит — Джафару в Германии.

По данным LuckyPunch, Выхрист показал на весах 104 кг, тогда как его соперник — 120,2 кг.

На кону поединка стоит вакантный пояс чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе. Организаторы подтвердили, что титул будет разыгран на этой встрече.

Выхрист в последний раз выходил на ринг в 2025 году, одержав победу над опытным боснийцем Боян Честич. Цветков имеет солидный рекорд в Европе и считается опасным оппонентом из-за преимущества в массе и опыте.

Ранее планировался бой Виктора 10 января в андеркарде поединка временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела (27-0, 19 КО) против поляка Дамьяна Книбы (17-1, 11 КО), но выступление украинца сорвалось.