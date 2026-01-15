Вихрист подтвердил, что проведет титульный бой 17 января
Соперником украинца станет македонский нокаутер
около 2 часов назад
Виктор Вихрист / Фото - Facebook
Украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (16-1, 10 КО) подтвердил, что проведет бой против македонского боксера Тодорче Цветкова (14-3, 11 КО). Об этом сообщает YouTube-канал Диденко о боксе.
Бой пройдет 17 января. На кону поединка будет стоять вакантный пояс WBO Intercontinental в супертяжелом дивизионе.
Планировалось, что Виктор проведет бой 10 января в андеркарде боя временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабаела (27-0, 19 КО) против поляка Дамьяна Книбы (17-1, 11 КО), но выступление украинца сорвалось.
Свой последний бой 33-летний украинец провел 10 октября, победив боснийца Бояна Честича на шоу в Румынии.
