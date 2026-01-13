Вихрист проведет бой за титул WBO Intercontinenta
Противостоять украинцу будет представитель Северной Македонии Тодорче Цветков
около 15 часов назад
Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (16-1, 10 КО) проведет свой следующий поединок 17 января.
Как сообщает Fightnews.com, соперником украинца станет представитель Северной Македонии Тодорче Цветков (14-3, 11 КО). На кону боя будет вакантный титул WBO Intercontinental в супертяжелом весе.
Бой Выхриста в андеркарде события Кабайел — Книба был сорван.
