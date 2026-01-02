Владимир Кириченко

Украинский боксер супертяжелого дивизиона Виктор Выхрист (16-1, 10 КО) свой следующий поединок проведет 10 января в Оберхаузене. Об этом сообщает Sport.ua.

Бой состоится в рамках вечера бокса, который возглавит бой временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабаела (26-0, 18 КО) против поляка Дамьяна Книбы (17-0, 11 КО).

Выхрист уже месяц находится на сборе в Гамбурге. По информации издания, Виктор еще не знает, с кем будет боксировать, так как соперник неделю назад сообщил, что по разным причинам не сможет выйти на ринг. Организаторы в настоящее время ищут ему замену.

Свой последний бой 33-летний Выхрист провел 10 октября, победив боснийца Бояна Честича на шоу в Румынии.

