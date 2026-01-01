Владимир Кириченко

Бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) выписали из элитной больницы в нигерийском Лагосе, куда его госпитализировали после участия в ДТП с летальным исходом.

Цитирует мэров штатов Лагос и Огун Daily Mail.

«Энтони Джошуа был выписан из больницы поздно вечером (в среду), его признали пригодным для восстановления дома, хотя он и переполнен эмоциями из-за потери двух близких друзей».

Источник из окружения боксера отметил, что Джошуа останется в Нигерии на несколько дней, продолжив восстановление дома.

Авария произошла 29 декабря на трассе Лагос-Ибадан. Внедорожник Lexus, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на дороге. В результате погибли два человека — тренеры Энтони.

Ранее стало известно, что мегафайт Фьюри – Джошуа отменен.