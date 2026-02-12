Украинский боксер Виктор Постол этой весной снова выйдет на ринг. 4 апреля он планирует провести защиту титула Интерконтинентального чемпиона IBO в суперлегком весе (63,5 кг). Бой предварительно запланирован в Броварах. И хотя контракт с соперником еще находится на финальной стадии согласования, известно, что речь идет о мексиканском боксёре. Для Виктора этот бой о продолжении амбициозной истории, в которой возраст не становится аргументом для паузы.

Тренировочный лагерь уже стартовал в Броварах. На данный момент наш боксер работает в режиме одной тренировки в день, но через две недели планирует перейти на двукратные занятия. Подход системный и взвешенный, с постепенным наращиванием нагрузки. После последнего поединка Виктор позволил себе месяц отдыха, однако полностью из процесса не выпадал — поддерживал форму, работал в легком режиме. Сейчас фокус четкий: защита титула и уверенная демонстрация готовности к следующему шагу. В этой истории хорошо работает простая формула — всё в твоих руках. И Постол продолжает доказывать это каждый день в зале.

План максимум. План на титул чемпиона мира

После защиты Интерконтинентального пояса в планах украинца попробовать выйти на чемпиона мира в своей весовой категории. Речь уже идет о бое за полноценный титул.

«Пока есть силы и желание — надо пробовать», — такова внутренняя формула Постола. Для него это не вопрос вдохновения или внешних мотиваторов. Это вопрос внутреннего ресурса. И этот ресурс, по его словам, до сих пор ощущается.

В профессиональном боксе суперлегкий вес традиционно считается одним из самых конкурентных. Здесь скорость сочетается с ударной мощностью, а каждый бой — это шахматная партия на высоких оборотах. Именно в такой среде Постол хочет еще раз доказать свою способность бороться за вершину. Для него быть FIRST — это не про цифру в паспорте и не про статус в прошлом. Это про готовность выходить на ринг и брать ответственность за результат здесь и сейчас.

Режим опытного бойца

В свое время, находясь на пике карьеры, Виктор возвращался в зал уже через две недели после боя. Сейчас период восстановления немного длиннее. Это сознательный выбор и стратегия с учетом возраста и накопленной нагрузки. Однако главное не изменилось: дисциплина, системность и готовность работать.

Постол остается одним из самых известных украинских представителей суперлегкого веса на международной арене.

В подготовке к будущему бою Виктор Постол сотрудничает с брендом FIRST. Для украинского спорта такие коллаборации имеют особое значение — они дают возможность атлетам концентрироваться на результате и продолжать выступать на высоком уровне.

4 апреля в Броварах Виктор Постол планирует выйти на ринг с четкой целью: защитить титул Интерконтинентального чемпиона IBO и сделать еще один шаг к бою за полноценный пояс чемпиона мира. В 42 года он доказывает простую вещь: пока есть силы и желание, большие планы остаются реальностью.