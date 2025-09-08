Олег Гончар

Временный чемпион WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) в интервью BoxNation поделился мыслями о возможном поединке с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Уордли признал, что сейчас сосредоточен на будущем бою против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), который состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне, но не скрывает восторга от перспективы встречи с Усиком.

Британец рассказал, что вместе с тренером Робом они обсуждали, как далеко он зашел с начала карьеры 10 лет назад в Ипсуиче, где его никто не воспринимал всерьез.

«Это был сюрреалистический момент: я могу быть в одном бою от поединка с Усиком за титул абсолютного чемпиона. Как такое возможно? Я просто парень из Ипсвича, которого никто не знал». Фабио Вордли

Уордли подчеркнул, что несмотря на мечту о бое с Усиком, он не отвлекается от подготовки к Паркеру, которого считает очень опасным соперником.

WBO официально обязала Усика провести следующий бой против победителя поединка Уордли – Паркер, предоставив Паркеру разрешение на защиту временного титула.