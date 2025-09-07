Денис Седашов

Временный чемпион WBA в супертяжёлом весе Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions прокомментировал возможный поединок с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (24-0, 15 КО).

По словам Вордли, бой против Усика стал бы для него особенным.

Это ощущалось бы как замкнутый круг. Усик еще в начале моей карьеры пригласил меня в Украину на тренировочный лагерь, мы много времени проводили вместе. А через 6-7 лет я могу выйти против него в бою за все пояса. Это была бы невероятная история. Фабио Вордли

Вордли отметил, что для него такой поединок имел бы особое значение как лично, так и карьерно.

Бой между Паркером и Вордли состоится 25 октября.