«Мы много времени проводили вместе». Уордли вспомнил, как когда-то был спарринг-партнером Усика
Для британца этот бой станет кульминацией карьерного пути
около 1 часа назад
Временный чемпион WBA в супертяжёлом весе Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions прокомментировал возможный поединок с абсолютным чемпионом дивизиона Александром Усиком (24-0, 15 КО).
По словам Вордли, бой против Усика стал бы для него особенным.
Это ощущалось бы как замкнутый круг. Усик еще в начале моей карьеры пригласил меня в Украину на тренировочный лагерь, мы много времени проводили вместе. А через 6-7 лет я могу выйти против него в бою за все пояса. Это была бы невероятная история.
Вордли отметил, что для него такой поединок имел бы особое значение как лично, так и карьерно.
Бой между Паркером и Вордли состоится 25 октября.