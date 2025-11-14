Олег Гончар

Британский совет по контролю над боксом не будет расследовать действия судьи Говарда Фостера, который остановил бой Фабио Вордли с Джозефом Паркером в 11-м раунде.

Генеральный секретарь BBBoC Роберт Смит заявил Boxing Scene, что решение об остановке было абсолютно правильным, учитывая поздний раунд и физическое состояние Паркера.

«Это был долгий и изнурительный бой, Паркер неоднократно получал мощные удары и фактически не отвечал на них. Если бы такое произошло в первом или втором раунде после одного удара — это была бы совсем другая история». Роберт Смит

Он подчеркнул, что совет не получил ни одной официальной жалобы от промоутеров, тренеров или других лиц, присутствующих у ринга.

