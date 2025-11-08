Член Зала славы: «В бою Паркер – Вордли была не идеальная остановка, но правильная»
Брэдли считает, что Джозеф не выдержал бы 12 раундов
около 1 часа назад
Фото: Sky Sports
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли поделился мыслями о завершении поединка Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) и Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО). Американца цитирует fightnews.info:
Это была не идеальная остановка – тайминг немного подкачал. Но это была правильная остановка.
Паркер бы вырубился. Либо в этом раунде, либо в следующем. Он был крайне измотан... Он не отбивался. Прежде чем он смог нанести пару ответных ударов, Вордли нанес двадцать или тридцать ударов без ответа.
