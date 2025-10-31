Вордли: «Усик – талант поколения, но есть уязвимости»
Фабио признался, что пока не анализировал потенциального соперника
около 1 часа назад
Фото: Talk SPORT
Временный чемпион WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Британца цитирует vringe.com:
Я не садился, не анализировал стиль Усика. Слушайте, это супертяжелый вес. Я считаю, я испытан, если я в бою, на своих ногах и дышу – я опасен для кого угодно. Будет это Александр Усик или кто-то другой. Это опасная игра. Смотрите, если будет бой, мы со своей командой соберем что-то воедино. Усик – талант поколения, но также не непобедим. Есть уязвимости. Не поймите меня неправильно, их очень трудно использовать, но они есть.
Напомним, что переговоры о бое Усик – Уордли уже начались.