Усик ведет переговоры о чемпионском поединке с Вордли
Уоррен назвал два варианта развития событий
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о переговорах о поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO). Британеца цитирует vringe.com:
На данный момент ситуация такая: Усик обязан защищать титул WBO против Фабио, мы ведем переговоры. Если мы не придем к соглашению по условиям, бой пойдет на промоутерские торги. Тот, кто выиграет торги, определит место проведения боя и дату, после чего контракты должны быть подписаны. А дальше либо мистер Усик подпишет контракт, либо нет. Если подпишет – у нас будет бой, если нет – Фабио станет чемпионом и встретится с другим соперником.
