Вордли заслужил Усика — Воррен рассказал о перспективах Фабио
Нокаут в бою с Паркером делает британца обязательным претендентом на абсолютный титул
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен уверен в готовности своего подопечного Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) к мегафайту против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 КО). Об этом Уоррен сказал в комментарии порталу talkSPORT.
Уордли заслуживает шанс. То, что мы сделали с Фрейзером Кларком во втором бою — сенсационный нокаут. Он проигрывал Гани, но у него есть выравниватель — сила удара. Если поймает, проблемы неизбежны.
Британец, временный чемпион WBO, недавно нокаутировал Джозефа Паркера.
Он отличный нокаутер. Во втором раунде с Паркером, если бы капа не выпала, все могло бы закончиться раньше.
Напомним, WBO может обязать Уордли сразиться с Мозесом Итаумой.