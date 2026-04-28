Вот так. Бивол не будет защищать титул WBO из-за санкций в связи с войной в Украине.
Российскому боксеру не позволили поставить на кон пояс в Екатеринбурге
около 1 часа назад
Чемпион WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) проведет свой следующий бой без защиты титула этой организации. Об этом сообщает The Ring, ссылаясь на письмо президента WBO Густаво Оливьери.
Речь идет о бое против немецкого боксера Михаэля Айферта, который запланирован на 30 мая в Екатеринбурге. Именно в этом поединке пояс WBO не будет выставлен на кону.
По информации источника, такое решение WBO приняла на фоне войны в Украине. При этом организация не стала лишать Бивола чемпионского статуса. Вместо этого поединок просто получит статус нетитульного в рамках линии WBO.
- Читайте также: Чемпион мира из России: «Никогда не чувствовал от Усика какого-то предвзятого отношения»
При этом другие чемпионские пояса, которыми владеет Бивол, останутся действительными для этого боя. В частности, на кону должны стоять титулы по версиям WBA и IBF. Таким образом, формально россиянин сохранит звание чемпиона WBO, однако именно в поединке с Айфертом этот титул защищать не будет.
Ранее в команде Бивола объяснили, почему россиянин не будет боксировать на одном шоу с Усиком.
