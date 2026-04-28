Чемпион WBO в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) проведет свой следующий бой без защиты титула этой организации. Об этом сообщает The Ring, ссылаясь на письмо президента WBO Густаво Оливьери.

Речь идет о бое против немецкого боксера Михаэля Айферта, который запланирован на 30 мая в Екатеринбурге. Именно в этом поединке пояс WBO не будет выставлен на кону.

По информации источника, такое решение WBO приняла на фоне войны в Украине. При этом организация не стала лишать Бивола чемпионского статуса. Вместо этого поединок просто получит статус нетитульного в рамках линии WBO.

При этом другие чемпионские пояса, которыми владеет Бивол, останутся действительными для этого боя. В частности, на кону должны стоять титулы по версиям WBA и IBF. Таким образом, формально россиянин сохранит звание чемпиона WBO, однако именно в поединке с Айфертом этот титул защищать не будет.

