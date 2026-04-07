Владимир Кириченко

Геннадий Машьянов, тренер обладателя титулов по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО), для российских СМИ рассказал, почему бой его подопечного против Михаэля Айферта (13-1, 5 KO) не пройдет в андеркарде поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) против Рико Верховена.

По словам Машьянова, Бивол сейчас не в том положении, чтобы выступать на разогреве у других боксеров.

«Всеми организационными моментами занимается менеджер Вадим (Корнилов). С нашей стороны было так – мы сказали, когда будем готовы провести поединок. И все знали, что в мае мы готовы боксировать. И у нас было несколько предложений для проведения этого боя, но мы остановились на варианте с поединком в России. Слухи о том, что бой Бивола и Айферта будет со-главным на турнире 23 мая в Египте в карде поединка Усик – Верховен? Да. И предложение было солидным, но боксировать на разогреве или быть на подтанцовке... Мы уже не на том уровне находимся. Поэтому мы не боксируем там».

Напомним, что бой Бивол – Айферт возглавит вечер бокса от промоутерской компании RCC Promotions, который состоится 30 мая в российском Екатеринбурге.

