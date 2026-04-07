Чемпион мира из России: «Никогда не чувствовал какого-либо предвзятого отношения от Усика»
около 1 часа назад
Дмитрий Бивол / Фото - DAZN
Владелец титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом дивизионе россиянин Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) рассказал о общении с чемпионом WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 КО).
Об этом он заявил в интервью на подкасте российского экс-чемпиона мира Григорию Дрозду.
«Честно, никогда не чувствовал от Александра Усика какого-то прямого или косвенного предвзятого отношения, напряженности. Нет, всегда в пределах нормы и в рамках спортивной солидарности, уважения – всегда так было».
Напомним, поединок Бивола не состоится в андеркарде боя Усик – Верхувен.
