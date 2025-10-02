Временный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО) для Sky Sports рассказал, что его мотивирует возможность встретиться с абсолютным чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Это огромная мотивация. Я стараюсь не слишком отвлекаться на это. Очевидно, что это мечта, это всё – сражаться за титул чемпиона мира. Так что сначала нам нужно провести бой 25 октября и воплотить это в жизнь. Но потом серьезно переходим в высшую лигу.

Это самое большое испытание на данный момент, Джозеф Паркер – отличный соперник. Сейчас правильное время или нет – этот вопрос не имеет значения. Передо мной есть возможность.

Я просил об этом. Я попросил Фрэнка Уоррена организовать большие бои. Он, вероятно, организовал для меня второй по величине бой, который только может быть. Моя очередь выйти в этот вечер и сделать то, что у меня получается лучше всего.

Паркеру стоит отдать должное за то, что он не захотел просто сидеть и ждать на Усика, а хотел воспользоваться своим шансом и пойти и получить этот бой. Возможно, он немного раздражен тем, что ему приходится пытаться пройти через ещё одну войну, чтобы пробиться к очередному титульному бою.

Если я поймаю соперника чисто, если я поймаю его правильно, так, как мы с командой тренировались, то я могу победить кого угодно в этом дивизионе.

Возможно, в этом бою мне придётся несколько раз его удивить, но так или иначе я вижу, как я сделаю это».