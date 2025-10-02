Немецкий боец супертяжелого дивизиона Эмануель Одиасе (8-0, 7 КО) в интервью The Ring рассказал о своих амбициях.

«В 2027 году я стану чемпионом мира. Два года пролетят быстро, мы работали с разными чемпионами мира, я просто делаю шаг за шагом.

В следующем году я буду бороться за европейские титулы, а в 2027 году у меня будет пояс чемпиона мира на талии».