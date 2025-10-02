Немецкий нокаутер заявил, что в 2027 году выиграет титул в весе Усика.
Он рассказал о своих целях на профессиональном ринге
37 минут назад
Емануель Одіасе / Фото - Tapology
Немецкий боец супертяжелого дивизиона Эмануель Одиасе (8-0, 7 КО) в интервью The Ring рассказал о своих амбициях.
«В 2027 году я стану чемпионом мира. Два года пролетят быстро, мы работали с разными чемпионами мира, я просто делаю шаг за шагом.
В следующем году я буду бороться за европейские титулы, а в 2027 году у меня будет пояс чемпиона мира на талии».
Напомним, Фьюри не считает Усика лучшим боксером современности.
Поделиться