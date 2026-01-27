Олег Гончар

Всемирный боксерский совет (WBC) официально повысил Кристиана Мбилли от статуса временного чемпиона до полноценного обладателя титула во втором среднем весе. Решение было объявлено во время пресс-конференции организации.

Пояс чемпиона WBC стал вакантным после того, как совет лишил титула Теренса Кроуфорда из-за неуплаты обязательного взноса. Сначала организация планировала определить нового чемпиона в поединке между Мбилли и Хамзой Ширазом, однако затем отказалась от проведения этого боя.

Во время церемонии президент WBC Маурисио Сулейман вручил Мбилли чемпионский пояс, а также отдельную награду за лучший бой 2025 года — за поединок против Лестера Мартинеса, который в WBC признали наиболее зрелищным по итогам года.

Сулейман подчеркнул, что Мбилли долгое время находился в системе организации. Француз ранее владел титулом Continental Americas, провел девять успешных защит и только после этого получил статус временного чемпиона, что и стало основанием для окончательного повышения.

30-летний Мбилли в последний раз выходил на ринг в андеркарде боя Сауль Альварес — Кроуфорд. Поединок против Мартинеса завершился ничьей раздельным решением судей, однако именно этот бой стал ключевым в его чемпионской истории.