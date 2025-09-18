Владимир Кириченко

WBC назначила реванш между временным чемпионом организации во втором среднем весе Кристианом Мбилли из Франции (29-0-1, 24 КО) и гватемальцем Лестером Мартинесом (19-0-1, 16 КО). Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Сообщается, что запрос в WBC отправила команда Мартинеса. В организации единогласно одобрили поединок и поручили провести свободные переговоры для организации реванша.

Предыдущий бой завершился ничьей раздельным решением судей – 97-93 (Мартинес), 96-94 (Мбилли) и 95-95.

Напомним, что поединок состоялся в андеркарде боя Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда в ночь на 14 сентября на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе, США.