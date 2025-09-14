Мбіллі и Мартинес устроили безумную битву, не выявив победителя
Поединок, который будет претендовать на бой года
44 минуты назад
Мбіллі и Мартинес / Фото - Yahoo
Временный чемпион WBC во втором среднем весе француз Кристиан Мбилли (29-0-1, 24 KO) и гватемалец Лестер Мартинес (19-0-1, 16 КО) на арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе (США) свели поединок вничью.
Бой завершился со счетом 97-93 (Мартинес), 96-94 (Мбилли) и 95-95.
Поединок состоялся в андеркарде шоу Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес.
Напомним, на этом вечере бокса украинец Сергей Богачук проиграл в реванше американцу Брендону Адамсу.
