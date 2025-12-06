WBC выставит на кон боя Фултон – Фостер временный титул в другом дивизионе
Очень интересная ситуация
около 2 часов назад
Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что поединок обладателя титула WBC в полулегком весе Стивена Фултона (23-1, 8 КО) с чемпионом WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостером (23-3, 12 KO) изменит дивизион за день до боя.
«Как насчет этой ерунды — Фултон (чемпион в 126 фунтах) превышает вес на 2 фунта, весит 132. Фостер весит 130, но бой теперь за вакантный временный титул WBC в весе 135, хотя должен был быть за титул Фостера в 130.
Фултон получает награду за то, что значительно не вложился в вес. Что мы вообще делаем?».
Напомним, вчера на взвешивании Фултон не вошел в лимит второго полулегкого веса – соответственно, потерял шансы на титул WBC в этой категории.
Поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио в андеркарде боя Исаака Круса против Ламонта Роуча.