Владимир Кириченко

Журналист и инсайдер Дэн Рафаэль сообщил, что поединок обладателя титула WBC в полулегком весе Стивена Фултона (23-1, 8 КО) с чемпионом WBC во втором полулегком весе О'Шаки Фостером (23-3, 12 KO) изменит дивизион за день до боя.

«Как насчет этой ерунды — Фултон (чемпион в 126 фунтах) превышает вес на 2 фунта, весит 132. Фостер весит 130, но бой теперь за вакантный временный титул WBC в весе 135, хотя должен был быть за титул Фостера в 130. Фултон получает награду за то, что значительно не вложился в вес. Что мы вообще делаем?».

How about this nonsense -- Fulton (a 126 titlist) blows weight by 2 pounds, comes in at 132. Foster on weight at 130 but fight is now for vacant WBC interim 135 when it was supposed to be for Foster's 130. Fulton being rewarded for badly missing weight. WHAT ARE WE DOING HERE?… — Dan Rafael (@DanRafael1) December 5, 2025

Напомним, вчера на взвешивании Фултон не вошел в лимит второго полулегкого веса – соответственно, потерял шансы на титул WBC в этой категории.

Поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио в андеркарде боя Исаака Круса против Ламонта Роуча.